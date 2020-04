Her er håndvask med såpe og vann det beste valget

Har du jord under neglene eller deig på fingrene? I så fall er det ingen tvil: Du må vaske hendene med vann og såpe. Den kombinasjonen virker nemlig best mot synlig smuss som matrester, oppkast eller søle, hvor spriten kommer til kort. Er fingrene fuktige av for eksempel svette, kjøttsaft eller skittent vaskevann, må du også bruke såpe, for i dette tilfellet vil spriten bare tynnes ut og på den måten miste effekt.