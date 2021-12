Hvorfor reagerer vi så forskjellig på vaksiner?

En øm overarm, flere dager i senga eller ingen bivirkninger i det hele tatt: Flere personer kan reagere vidt forskjellig på akkurat samme vaksine, og årsaken ligger i

immunforsvaret.

Når du får en sprøyte mot for eksempel covid-19, aktiveres immunsystemet. Det danner antistoffer mot fremmede virus som kroppen tror den skal bekjempe. Det er denne immunresponsen du kjenner når du får for eksempel hodepine eller feber. Du blir ikke syk fordi du får en mild utgave av for eksempel Covid-19, men fordi immunforsvaret jobber på høygir, og det er bra.

Når enkelte får kraftige bivirkninger, mens andre nesten ikke får noen, skyldes det blant annet at vi er forskjellige rent genetisk. Dessuten reagerer yngre mennesker ofte mer på vaksiner enn eldre, ettersom immunforsvaret svekkes naturlig med alderen.

Bivirkninger er altså et tegn på at immunforsvaret virker, men det betyr likevel ikke nødvendigvis at det er et dårlig tegn hvis du ikke merker noe som helst.

Kilde: Carsten S. Larsen, overlege