Alle samtaler og vennskap starter et sted, og de fleste ønsker ikke å dele sine innerste tanker i starten.

Derfor er smalltalk mer enn bare et nødvendig onde på pene middager med bordkort. Den lette, uforpliktende samtalen er et viktig redskap i møte med nye mennesker, og nøkkelen til å åpne for dypere og mer meningsfulle samtaler på sikt.

Her er tre grep som det er kjekt å ha i verktøykassa når du skal bryte isen.