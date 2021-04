3 trinn mot redusert telefonbruk

Du skal bare sjekke værmeldingen. Tar fram telefonen, finner yr.no, skråller ned og vips, har du funnet ut av det. Hva med i morgen? Kan du sykle til jobben uten å bli våt? Oooops, pushvarsler avslører at du har fått en e-post og noen kommentarer på Facebook. Plutselig har det gått 20 minutter eller bortimot en halv kveld. Virker situasjonen kjent? Du fant egentlig fram telefonen for å få et konkret svar på noe, og så gikk det plutselig masse tid. Hva så, det er vel mitt eget valg? innvender du kanskje. Men det er ikke hele sannheten.

– Hvis folk fikk velge selv, ville de ikke ha vært så mye på nett. Da ville de ha brukt mer tid sammen med dem de er glad i og på de tingene de liker å gjøre, sier David Madsen. Han er psykolog og jobber til daglig med å behandle og informere om nettavhengighet.

Det er en kjensgjerning at de fleste lar seg styre av telefonen og ikke omvendt, mener Madsen. Derfor er det mer interessant å snakke om hva du kan gjøre med det – hvis du altså er interessert.

Hvis du har en følelse av at du bruker for mye tid på telefonen, finner du her en enkel modell for å få et mer balansert forbruk.