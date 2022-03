Se hva som skjer i kroppen når du får korona

Vi har alle hørt hvordan koronaviruset smitter, så det skal vi hoppe over her. Når skaden først er skjedd, og viruspartikler har trengt inn gjennom øynene, nesa eller munnen, vandrer partiklene ned og fester seg til celler i luftveiene. Her begynner de straks å formere seg, for å infisere så mange celler som mulig før immunsystemet oppdager at det er fare på ferde.

Når immunforsvaret slår alarm, aktiveres de hvite blodlegemene. Noen av dem danner antistoffer som er proteiner og som kan kjenne igjen virus. De finner de ubudne gjestene, klistrer seg til overflaten og forteller de såkalte mordercellene at her er det snakk om virusinfiserte celler som skal tilintetgjøres.

Hvor fort denne prosessen går, og dermed hvor fort du kommer deg på beina igjen, avhenger av om du er vaksinert mot korona eller har hatt sykdommen før, men også av alder og gener.