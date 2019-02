Derfor bør du begrense plastforbruket

Det er vanskelig å unngå alt av plastavfall i husholdningen, men du kan minimere det ved å ta noen aktive valg. Plast er virkelig ille for miljøet, spesielt når det ender i naturen der det ikke kan brytes ned.

Topp-10 over plastprodukter det flyter mest av i naturen

Ifølge EU står 10 vanlige plastprodukter for 70 prosent av det avfallet som ender på europeiske strender og i havet.

Det er snakk om:

Engangsserviser Q-tips Plastkopper Ballongpinner Matbeholdere Godteposer og potetgullposer Drikkebeholdere Plastposer Våtservietter og sanitetsbind Sigarettsneiper

Åtte tips for å kutte ned på plastforbruket

Si farvel til fryseposer

Ja, de er praktiske fordi de kan brukes på så utrolig mange måter, men selv om det er smart, er de ikke bra for miljøet. Venn deg heller til å bruke beholdere som kan vaskes om og om igjen, og bruk bare poser når det er absolutt nødvendig.

TIPS! Pass på at de plastproduktene du kjøper er av god kvalitet, så de holder i mange år.

Ta med egen kopp

På mange arbeidsplasser har du tilgang til engangskopper til kaffe og vann, men dersom du bruker flere engangskopper hver eneste dag, blir det veldig mange kopper i løpet av et helt år. Ta heller med deg en kopp hjemmefra som du vasker hver dag, og foreslå for kollegene dine at de følger ditt eksempel.

Ikke kast q-tips og sanitetsbind i do

Hvis du pleier å kaste mer enn papir i do, så spiss ørene. En del av den plasten som ender i naturen og havet, stammer nemlig fra q-tips, sanitetsbind og lignende ting som er blitt skylt ned i do. I motsetning til toalettpapir blir de ikke fanget opp i renseanleggene.

Plogg i vei mens du går

Når du først er ute og går, kan du like gjerne gi naturen en hjelpende hånd og samle opp plast og annet avfall som du ser underveis. Plogging kalles det! Husk å ta med en resirkulerbar pose eller et nett som du kan legge avfallet i helt til du kommer over en søppelkasse.

Trenden plogging har blusset opp over hele verden. Poenget er å samle søppel mens du løper.

TIPS! Ha alltid en liten flaske antibac i veska, så trenger du ikke å være redd for bakterier.