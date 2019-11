Guide: Slik støtter du en som er rammet av stress

Hvordan kan jeg støtte den som er stresset?





Det spørsmålet er det bare en som kan svare på, og det er den som er rammet av stress. Du kan spørre: "Er det noe jeg kan gjøre?" På den måten åpner du for at det finnes verktøy som kan lindre smerten eller lette trykket. Dere har ikke kommet til hva som kan gjøre eller hvem som bør involveres.

Avhengig av svaret kan du spørre om det er noe du kan hjelpe til med. Eller rett og slett: "Hva trenger du?" Du må selvsagt bare stille det spørsmålet hvis du er klar for å hjelpe, at du faktisk slår gressplenen, hjelper til med en barnebursdag eller rydder opp i noen arbeidsoppgaver.

Merker du på personen foran deg at det er altfor langt inn til land, og at din utstrakte hånd er helt utilstrekkelig for å få sikker grunn under føttene igjen, kan du si; "Jeg tror du bør snakke med en profesjonell. Tror du ikke det?"

Sist, men ikke minst kan du trekke på eventuelle egne erfaringer ved å spørre: “Har du lyst til å høre hva jeg gjorde da jeg var stresset?” Det vil sikkert være fint for den som er stresset å føle at hun ikke er de eneste som kan miste oversikten og fotfestet en stund. Men det er individuelt, så spør forsiktig.

Hva gjør jeg når den stressede nekter å snakke med meg?





Jo sterkere personen reagerer på at du prøver å stikke hull på byllen, desto viktigere var det nok at du gjorde det. Du bør vite at dersom personen selv hadde sett en vei ut av stresset, ville hun garantert valgt den.

Stress rammer ofte svært ansvarsbevisste mennesker, som bevisst eller ubevisst ønsker å klare brasene selv, uten hjelp. Det kan ha fungert for dem tidligere i livet, men nå er det kommet så mange lag på kaka at den velter. Og nei, det er ikke enkelt for et menneske å erkjenne at tankegangen deres må endres. Selvbildet kan godt være: "Jeg er da ikke en sånn som blir stresset."

Det er derfor svært viktig at du ikke tar avvisningen personlig. Det handler nemlig i høy grad om personen selv - ikke om deg eller deres relasjon. Men nytter det i det hele tatt? lurer du kanskje på. Ja, det gjør det. Med din henvendelse bidrar du nemlig til at personen kanskje modnes i forhold til at det er noe galt. Du planter en tanke, og etterpå vil den som er stresset kanskje tenke: "Det er faktisk flere som har nevnt det samme." Det bidrar til at den du har kjær kommer nærmere en erkjennelse om at situasjonen er uholdbar og at noe må gjøres.