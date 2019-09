TEST: Er du stresset?

Hvem kan bli stresset?

Vi mennesker opplever og tolker verden forskjellig. Derfor er det også svært individuelt hva som stresser den enkelte og hvor mye som skal til for å velte lasset. Mens noen får hjertebank og blir urolige bare ved tanken på å komme for sent til en avtale, tar andre slike situasjoner helt med ro.

Generelt er det lett å bli stresset når du ikke klarer å innfri de kravene som stilles til deg, enten de kommer fra deg selv eller andre. Hvis kravene overstiger dine muligheter til å innfri dem, er du på god vei til å bli stresset.

Grunnen til at man blir en del av den kjedelige statistikken, varierer altså. Det kan både skyldes belastninger på jobben og i privatlivet. Summen av krav kan bli for overveldende, men det kan også være følelsesmessige utfordringer eller komplekse oppgaver som oppleves som belastende.

Hvis du i en periode er ekstra sårbar, er det enda større risiko for å bli senket av stress. Det kan for eksempel være at du har barn som vantrives på skolen samtidig som du har mye å gjøre på jobben. Summen av begivenheter, samt vanskelighetsgraden og ikke minst timingen, har stor betydning for hvordan det påvirker deg.

I motsetning til hva mange tror, er det ikke en spesiell personlighetstype som blir rammet av stress. Det kan skje med absolutt alle, og derfor er det heller ingen grunn til å anklage seg selv og føle det som et nederlag hvis du sliter.

Stresstest viser om du er stresset eller har det for hektisk

Du har sikkert hørt en del si at de var stresset midt i en travel periode, og har sagt det samme selv. Men stress og travelhet er to helt forskjellige ting.

Travelhet er kjennetegnet ved at det er snakk om et visst tempo. Hvis du "bare" er travel, har du fremdeles oversikt og trolig også lyst til å lykkes. Du er i stand til å plassere ting der de hører hjemme, og slappe av. Stress er derimot kjennetegnet av at du er anspent og har verken energi eller lyst til å gå løs på de oppgavene du står overfor.

Men pass på: Travelhet kan likevel føre til stress hvis du ikke husker å slappe av, så du kan ikke bare lene deg tilbake i troen på at du er trygg. Ingen tåler å ha det travelt hele tiden, så ta pauser.

Det er viktig at du kjenner stress-nivået ditt, slik at du kan ta affære hvis du er på vei i feil retning. Ta derfor stresstestenog sjekk om du har en god balanse i livet ditt, eller om du bør endre noe.