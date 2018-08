5. Fullkornpasta

Fullkornpasta byr på masse fiber som er bra for magen. Fullkornene er basert på enten hvete eller rug. Er pastaen basert på hvete, så inneholder den flest uoppløselige fibrer for fordøyelsen, mens rugvarianten er rik på oppløselige fibrer som gir metthet.

6. Svisker

Svisker er fiberbomber som er fulle av antioksidanter som setter fart på fordøyelsen og styrker immunforsvaret. Spis dem hele etter at de har ligget i bløt hele natta eller spis sviskemos. Ikke overdriv inntaket i begynnelsen, for da risikerer du at fibrene setter for mye fart på magen.

7. Fullkornrugbrød

(ca. 8 g fiber/100 g)

Fullkornrugbrød inneholder masse oppløselige firer som er bra for magen. Fibrene i fullkornbrødet sørger også for at du blir rasere mett.





8. Purre

(ca. 2 g fiber/100 g)

Purre er rik på prebiotiske inulinfiber som er bra for fordøyelsen. Samtidig inneholder de C-vitamin og bidrar, som alle andre grønnsaker, til å holde immunforsvaret sterkt.

9. Løk