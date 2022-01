Om ettermiddagen på jobben: Er det ofte kake på jobben, så be kollegene om å støtte deg når du takker pent nei. Reis deg så snart søtsuget melder seg, og få gjerne litt frisk luft. Hvis mulig, så flett inn litt mikrotrening om ettermiddagen, kanskje i form av et par trappespurter. Blir du sugen på noe søtt fordi du er sulten, så sørg for å ha et fornuftig mellommåltid tilgjengelig.

Tips! Pannekaker er alltid en god idé. Hva med en litt sunnere variant?

På vei hjem i bilen: Ikke ha søtsaker liggende i bilen, og spis et mellommåltid før du drar fra jobben, slik at du ikke er sulten. Hvis du vet at du ofte går i fella på bensinstasjonen eller i butikken, så ha planen klar. Fyll bensin på en stasjon uten kiosk, eller kjøp en skikkelig god frukt i butikken som du kan spise når du har handlet.

Når du lager mat: Start med å forberede snackgrønnsaker til måltidet, og lag litt ekstra til deg selv – gjerne med en god yoghurtdipp til. Eller en skål med bær. Er du egentlig ikke sulten, så sett på god musikk eller en spennende podkast.

På sofaen efter middag: For å unngå småspising om kvelden kan du gjøre det vanskelig for deg selv. Ikke ha skapet fullt av godteri som du helst ikke skal spise. Et annet triks kan være å pusse tennene litt før du pleier, siden de aller færreste har lyst på noe søtt etter en tannpuss.

Hvis du først og fremst spiser fordi du kjeder deg, så vurder om det er noen andre aktiviteter som kan gjøre kvelden hyggelig. Lese en bok, pusle puslespill, gå tur eller legge neglelakk