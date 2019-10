Sunne kaker - ja takk

Mindre mel i kakene dine

Mel har to viktige formål i kakene. Melet samler deigen og gluteproteinene i melet får kaka til å heve i ovnen når den stekes. Kaker uten mel har derfor ofte en tendens til å bli mye lavere og mer klissete i konsistensen.

Selv om det er svært få personer som faktisk ikke tåler mel, er det mange som synes brød og kaker som er bakt med mel gjør dem oppblåste. Er du en av dem, kan det være lurt å redusere mengden mel eller erstatte den helt med andre alternativer. For å få kaka til å heve seg, kan du i stedet tilsette litt bakepulver i deigen.

Mandelmel i stedet for mel: Du kan erstatte ca. en tredjedel av hvetemelet i de sunne kakene dine med mandelmel. Det passer godt til for eksempel lagkakebunner og bringebærsnitter. Kjøp finmalt mandelmel i butikken eller lag det selv.

+ Som en bonus gir mandelmel deg sunne fettstoffer, mineraler, litt protein og fiber.

Her er oppskriften på rabarbrapai med mandelmel

Finmalt fullkornmel i stedet for hvetemel: Finmalt fullkornmel kan erstatte ca. to tredjedeler av hvetemelet i de sunne kakene dine.

+ Som en bonus gir det finmalte fullkornmelet deg tre ganger så mye fiber som vanlig hvetemel.

Sorte bønner i stedet for mel: Hvis du kan leve med en mørk kake, kan sorte bønner erstatte alt melet i den sunne kaka - de er derfor velegnet i sjokoladekaker. Bruker du tørkede bønner, er det viktig at de har stått i bløt over natta og deretter må de kokes, slik emballasjen anbefaler. Blend så de kokte bønnene og rør dem inn i deigen. Du kan også kjøpe sorte bønner på boks, disse er klar til å brukes.

+ Som bonus gir bønnene deg masse fiber og flere proteiner, så her kan du faktisk bli mett på en sunn måte av et kakestykke - og hvem vil vel ikke det?

Kikerter i stedet for mel: På samme måte som de sorte bønnene kan kikerter erstatte melet i de sunne kakene dine. Kikerter må legges i bløt over natta og kokes, men har du det travelt, kan du bruke kikerter på boks. Skyll dem godt, tørk dem og blen dem før du blander dem i deigen.

+ Som en bonus gir kikertene deg også godt med fiber og proteiner

Her får du oppskriften på en sunn og god kikertkake.

Tips # 3 til sunne kaker