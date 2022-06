De metter godt, påskynder restitusjonen etter trening, og bidrar til å bygge opp muskelmasse. Kroppen kan ikke produsere dem selv, og derfor er proteiner via maten helt avgjørende for at du skal overleve.

Generelt er det mye protein i animalske matvarer som kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter. Er du vegetarianer eller veganer, eller bare opptatt av å redusere klimaavtrykket, er det også mye protein i belgfrukter, særlig linser, og i råvarer som quinoa, mandler, grønne erter og brokkoli.

Men hvor er det aller mest? Test din kunnskap om proteiner med vår lille quiz!