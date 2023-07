Perfekt restitusjon: Fullkornslasagne med cottage cheese og spinat

Sunn lasagne

Tradisjonelt er lasagne en fet og tung rett med masse kalorier og lite grønnsaker. Den gode nyheten er at det er en ganske enkel sak å forvandle lasagnen til et kjernesunt treningsmåltid som sørger for optimal restitusjon etter en hard treningsøkt.

For å få til det har vi kombinert kjøttdeigen med mengder av grønnsaker. Det bidrar til å redusere rettens kalorimengde, samtidig som det tilfører en rekke helsebringende stoffer i form av antioksidanter og kostfiber, som henholdsvis styrker immunforsvaret og får fart på fordøyelsen.

Den fete bechamelsausen må også vike. I stedet bruker vi mager ost som gir en bedre metthetsfølelse og sparer deg for en mengde kalorier. Selv om denne retten, som vi presenterer den her, egner seg best som restitusjonsmåltid, kan du selvfølgelig godt spise den også på dager uten trening. I så fall kan du eventuelt droppe et par av lasagneplatene og fylle opp med en eller to revne gulrøtter.

