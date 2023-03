Oppskrifter på sunne og fristende paier

Pai til middag kan være en ganske fet fornøyelse. Det er mange grunner til å elske matpaier. Den sprø bunnen og kanten, det varme, myke fyllet, og ikke minst gratineringen på toppen ...

Bruk restene fra kjøleskapet, så kan du også glede deg over at du unngår matsvainn. Dessuten er det rett og slett noe spesielt med ovnsretter. Når du først har fått maten inn i varmen, har du nemlig fri i godt og vel en halvtimes tid. Og dersom du er så heldig at det er igjen en bit pai eller to etter middag, vel, da har du snadder til matpakka dagen derpå.

Hvis du liker pai – og særlig de litt lettere variantene – får du her mengder av tips som gjør det lettere å servere en sunn pai til middag. Har du én time, kan du prøve vår nydelige brokkolipai med hjemmelagd bunn. Har du litt mindre tid, bruker du bare en ferdigkjøpt paideig. Begge variantene kommer garantert til å slå an.

Les mer om pai