Forskerne har faktisk ikke en konkret forklaring på hva hold er. Tidligere trodde man at hold skyldtes oksygenmangel i milten eller tarmene. Men den forklaringen avviser de fleste vitenskapelige eksperter i dag. Noen mener at den mest sannsynlige forklaringen er at hold oppstår når man utsetter ligamentene (leddbåndene) rundt magesekken for strekk og belastninger. Det skjer ofte når man beveger seg raskt opp og ned, som man for eksempel gjør når man løper.

Denne teorien passer med at mange opplever å få hold hvis de spiser rett før de trener. Da er magen tyngre og belaster ligamentene mer. Den teorien forklarer også hvorfor utrente løpere oftere får hold enn erfarne løpere. Jo mer veltrent du er, jo bedre har ligamentene vennet seg til belastningen fra bevegelsene opp og ned.

En annen vanlig teori er at åndedrettsmuskelen (mellomgulvet) blir overbelastet når kroppen plutselig har behov for mer oksygen. Det gjør at mellomgulvet blir overarbeidet, noe som kan medføre kramper hvis du må hive etter pusten.

Seks tips mot hold