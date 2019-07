Likestillingen er for alvor spurtet inn i løpeverdenen, der kvinner for første gang er bedre representert enn menn. En gruppe idrettsforskere har kartlagt over 100 millioner løp verden over, og resultatet taler sitt tydelige språk: Kvinnene stormer framover. I 2018 var 50,24 prosent av alle løpsdeltakere på verdensbasis kvinner. Det er et enormt sprang fra 1986, da det bare var litt under 20 prosent.

Ikke overraskende er det land med høy grad av likestilling mellom kjønnene som stiller med flest kvinnelige løpere. Island inntar førsteplassen med hele 59 prosent kvinner i 2018. Rett bak kommer USA med 58 prosent kvinner og Canada med 57 prosent.

Løping tiltaler kvinner

At så mange kvinner i dag driver med løping, er ikke overraskende for Maja Pilgaard, visedirektør og forsker ved Idrættens Analyseinstitut i Aarhus. Hun ser også samme tendens på våre trakter.

”Vi ser den samme utviklingen i de nordiske landene, med stort sett like mange menn og kvinner som trener. Og løping er en av de mosjonsformene som tiltaler begge kjønn. Det er effektiv mosjon som er enkelt og fleksibel å få til å passe inn i hverdagslivet, noe som er viktige kriterier for kvinners mosjonsdeltakelse," forklarer hun.

Det er spesielt på de litt kortere og mindre tidkrevende distanser det er flest kvinner. På 5 kilometer var 60 prosent av løperne kvinner i 2018, viser undersøkelsen.

At det er innen løping kvinner er bedre enn menn, kan ifølge Maja Pilgaard også henge sammen med at færre menn har løping som sin favoritt-idrettsgren.

"Stadig flere menn enn kvinner fatter for eksempel større interesse for terrengsykling, sykkelløp, adventurerace, triatlon og andre slike eventer," understreker hun.