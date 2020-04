Løpeskoene er kommet på føttene, du har endelig funne tid i kalendere, og været er bra. Alt er på stell. Helt til føttene treffer bakken og du merker den irriterende ømheten fra en overbelastningskade som tvinger deg til å stoppe turen og traske hjem igjen.

Kjenner du igjen dette scenarioet, er du langt fra den eneste. Opptil 70 prosent av alle løpere sliter hvert år med skader i knær og føtter. For selv om løping er fantastisk sunt, er det også noe av det tøffeste du utsetter ledd og sener for.

Derfor bør du ta dine forholdsregler og bruke korrekt fottøy og velge distanser som passer ditt nivå. Les hvordan du velger riktige løpesko, og se I FORMs test av løpesko.

Men du kan også unngå skader med en ganske enkel endring. Velg en annen løperute enn du pleier. Variert underlag bidrar nemlig til å forebygge overbelastning.

For hvert skritt du løper, støter du en vekt tilsvarende 3-4 ganger din egen kroppsvekt opp gjennom foten. Disse støtene forplanter seg videre til legger, knær, hofter og ryggen. Og for å bidra til mindre belastning, bør du variere underlaget mest mulig, slik at avsettet og støtene blir forskjellige.

Noe av det hardeste underlaget du kan løpe på er asfalt og gangveier. Så prøv å hold disse turene på et minimum. Spar de eventuelt til de helt korte sprintturene, der du trenger å få skikkelig fart på føttene.