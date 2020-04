Hvilke løpesko er gode til skogsløping?

Hvis skogbunnen er tørr, kan du løpe i et par helt vanlige løpesko, så lenge de har god stabilitet og en litt grovere yttersåle. Terrenget i skogen er nemlig et ujevnt underlag der du raskt risikerer å vrikke foten eller snuble. Det er også et svært mykt underlag, så du trenger ikke like mye støtdemping som du trenger i et par løpesko som er beregnet for asfalt og betong.

Hvis skogbunnen er våt, gjørmete eller glatt, kan det være lurt å investere i et par terrengsko med grove knotter på yttersålen. Terrengsko gir nemlig godt grep på underlaget. Knottene på terrengsko varierer mye, helt fra tjukke gummiknotter til spisse metallpigger. Sørg derfor for at du får grundig veiledning i butikken før du kjøper terrengsko.