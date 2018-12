Slik kler du deg for vinterløping

Vinterløping er fantastisk - både for kropp og sinn. Det er imidlertid viktig å kle seg skikkelig når du skal ut og løpe i kulda, slik at det blir en god opplevelse. Men det betyr ikke at du bør løpe i en tjukk vinterbukse og dunjakke - tvert i mot. En god tommelfingerregel er å kle på seg som om det er 5-10 grader varmere enn det egentlig er. Hvis du er varm og komfortabel når du starter turen, så har du for mye klær på deg.

Et par varme tights er et must til de kalde løpeturene. Har du en slik tights? Ikke? Da har vi et kanonbra tilbud til deg! Akkurat nå får du et par klassiske, sorte vintertights + 3 numre av I FORM for kun 129 kr. + 69,50 i porto og eksp. (totalt 198,50 kr.). 👈Tightsen er superanvendelig, har et flatterende snitt, glidelåslomme og et flott refleksmønster slik at du trygt kan løpe i mørket. Du sparer hele 751 kr, men vi har bare et begrenset antall på lager, så skynd deg å slå til på tilbudet.