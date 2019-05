Løpeskoen du bør vite om - og nå kan du vinne den

Du forbinder kanskje Under Armour mest med teknisk sportstøy, men de er faktisk langt framme på løpefronten også. Under Armour har designet en løpesko det er verdt å se nærmere på neste gang du skal kjøpe løpesko.

Skoen heter UA HOVR Infinite, og kvinnemodellen er utviklet med fokus på de anatomiske forskjellene det er på kvinner og menns føtter. Skoen er blant våre favoritter, den sitter skikkelig godt og har svært god støtdemping med fokus på responsivitet og energiretur. Så god at vår testperson ved en feil plasserte den i kategorien pronasjonssko i vår store løpeskotest i nummer 6. Men dette er en nøytralsko, som ikke er beregnet for pronasjonsløpere.

Det er derimot søsteren, HOVR Guardian. De ligner hverandre. Guardian er bare bygd opp rundt en innlagt svangkile og har en ekstern hælkappe, som sammen sørger for å gi ekstra support til nettopp pronasjonsløpere. Begge skoene har for øvrig en innebygd chip som via appen Map My Run, kan måle samtlige data i løpingen din. HOVR-skoen er med andre ord en sko som fortsetter å gi deg noe hele tiden.

Enten du pronerer eller er en nøytral løper, kan du trygt sette føttene i et par Under Armour HOVR-sko. Så delta i konkurransen, der vi lodder ut et par HOVR Infinite eller Guardian løpesko til en heldig løper.

