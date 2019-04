Seks ting å passe på når du skal kjøpe løpejakke

En løpejakke er ikke bare en løpejakke. Det er en rekke kriterier du bør sjekke når du skal finne den beste løpejakka.

Løpejakkas materiale

Et mykt og godt materiale, som samtidig puster, er helt optimalt for en løpejakke. Det er vanligvis kunststoff som polyester eller nylon. Blir stoffet på løpejakka for stivt, går det ut over komforten og bevegelsesmulighetene.

Løpejakkas ventilasjonsevne

En løpejakke uten god ventilasjon er ikke så mye verdt. Blir du ikke kvitt varmen, kan det føles ubehagelig og gå ut over prestasjonsevnen, i verste fall. Sjekk at det er ventilasjonspaneler rundt omkring på løpejakka - spesielt under armene og på ryggen, der du svetter mest.

Løpejakkas reflekser

Når dagene er korte, foregår trolig de fleste løpeturene dine i mørket. Derfor er det viktig at løpejakka bidrar til at du blir sett. Reflekser på ermene samt rygg og mage er en klar fordel, slik at du blir sett fra alle sider.

Løpejakkas krage

Sjekk at løpejakka har glidelås som kan dras helt opp i halsen, slik at du ikke blir kald. Pass også på at løpejakka ikke blir for stram i halsen og at det er plass til en varmende hals.

Løpejakkas isolering

Velg en løpejakke som er vind- og vannavvisende, så du er godt beskyttet uansett hva værgudene serverer.

Løpejakkas detaljer

Skal du ha med deg telefonen og andre småsaker, bør du sørge for at jakka har plass til ting. Ta med deg de tingene du vanligvis har med på løpeturen, og sjekk om lommene i løpejakka passer ditt behov.