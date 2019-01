TEST: Ull- og superundertøy for damer

Er ull- og superundertøy bare beregnet for å stå eller gå på ski?

Definitivt ikke. Nedenfor gir vi deg noen eksempler på hvorfor det er bra å ha ullundertøy - eller baselayer som det også kalles - selv når du ikke står eller går på ski.

Det kan du bruke ull- og superundertøy til:

Ullundertøy kan brukes til alle former for utendørsaktiviteter i kaldt vær, der det fungerer perfekt som enten innerste eller mellomste lag.

der det fungerer perfekt som enten innerste eller mellomste lag. Ullundertøy kan brukes som innendørstreningstøy uten noe over, for eksempel til yoga eller hjemmetrening.

Ullundertøy kan brukes som behagelig kosetøy hjemme eller nattøy.





Derfor bør du velge ullundertøy

Huden blir ikke fuktig

Ullundertøy har en helt spesiell evne til å oppta fuktighet. Det kan nemlig suge til seg over 30 prosent av sin egen vekt uten å føles våt.

Du holder riktig temperatur

Ullundertøy tilpasser seg både utetemperaturen og kroppstemperaturen. Når den suger til seg fuktighet, skaper den varme så du ikke blir kald, og når den avgir fuktigheten igjen, bruker den varmen slik at den avkjøler deg.

Du får god bevegelsesfrihet

Fordi ullundertøy tilpasser seg temperaturen så godt, kan du nøye deg med et tynt lag. Dermed kan du bevege deg friere.

Det blir minimal svettelukt

Ull har fra naturens side en antibakteriell effekt som gjør at det er mye mindre risiko for at det lukter svette av klærne. Det er ikke minst praktisk når du skal trene og bevege deg i superundertøyet – og kanskje over en viss tid.