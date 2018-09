4. Smak ordentlig på maten

Prøv å legge merke til hvert eneste lille smaksinntrykk fra krydder og ingredienser som treffer smaksløkene. Ved å være mer oppmerksom på hva du spiser, vil du sannsynligvis spise mindre og få mer ut av smaken og sammensetningen. Tenk på det som såkalt mindful eating.

5. Slå av tv-en

Undersøkelser viser at vi får i oss rundt 33 prosent mer hvis vi ser på tv mens vi spiser. Vi blir nemlig så oppslukt av tv-programmet at vi tenker langt mindre over hvor mye vi egentlig putter i munnen.

6. Fjern fristelsene

Ikke ha mat stående synlig framme. Gjennomsiktige plastbeholdere, glasskrukker og skap med gjennomsiktig dør er vanskeligere å stå imot enn hvis du gjemmer maten godt bort i skap, skuffer og beholdere man ikke kan se gjennom. Da blir ikke trangen til å spise stimulert av synlige fristelser hver gang du er på kjøkkenet.

7. Hold skålen i hånden

I stedet for å sette tallerkenen eller skålen på bordet, bør du holde den i hånden mens du spiser. Velg en tung skål eller tallerken, for vekten vil overbevise hjernen om at du blir mett av å spise det som er i den.

8. Spis med pinner

Hvis du ikke er vant til å spise med pinner eller gjør det sjelden, er det på tide å lære det. Det er nemlig all grunn til å legge bort gaffelen: Det blir høyst sannsynlig vanskeligere å få i seg maten, og det gjør at du spiser mindre porsjoner. Du vil også spise langsommere, og det er langt sunnere enn å hive innpå i rakettfart. Føler du at det blir for krevende å spise med pinner, så prøv å gjøre det vanskeligere for deg selv ved å holde gaffelen i ”feil” hånd når du spiser. Jo mer tungvint det er å få maten inn i munnen, jo bedre!

9. Smått er godt

Prøv å servere suppe fra en mindre kjele med en mindre øse, og spis retten med mindre skjeer enn du pleier. Du vil føle at du spiser mer enn du egentlig gjør.

10. Blått gjør at du får i deg mindre

Fargen blå kan redusere matinntaket. Under Depresjonen i de fattige 30-årene fant restauranteiere ut at de kunne spare penger ved å servere maten av blå fat – det fikk nemlig gjestene til å forsyne seg med mindre.