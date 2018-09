I FORM tester:Tre uker på grønnsakkuren

Uke 1: Hodepine og altfor, altfor mye mat

Jeg er kjempemotivert. Har brukt mye tid på å google smakfulle retter med grønnsaker og har handlet for nesten en tusenlapp – er bare så klar.

Etter et par dager finner jeg ut at én kilo grønt er veldig mye – jeg eksploderer nesten av all maten! Hvem kunne ha ant at en gigantisk pose med grønnkål bare veier 300 gram? Heretter blir det tyngre grønnsaker. De som fyller skikkelig.

Sent en kveld, da jeg sitter og gumler ovnsbakt blomkål for å komme opp i den obligatoriske kiloen før sengetid, innser jeg at neste uke kommer jeg til å spise mest grønt og trolig ikke så mye annet.

Pluss

Ingenting positivt denne uka.

Minus

Ganske tidkrevende å skrelle, hakke og snitte.

Har slitt en del med hodepine hele uka.

Har følt meg oppblåst og litt forstoppet. Det føles som om kroppen har gått litt i stå og lurer på hva som skjer ...

Ernæringseksperten:

Hodepine er ganske vanlig og skyldes etter all sannsynlighet at grønnsakene erstatter en del av den vanlige stivelsen. Det betyr betydelig færre karbohydrater, noe som kroppen må venne seg til. Det fine er at kroppen omstiller seg i løpet av noen dager, og da øker energinivået til nye høyder.