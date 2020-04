SEKS MYTER OM ETTERFORBRENNING

Forbrenn kalorier mens du ligger på sofaen

En del treningseksperter mener at du kan svi av opptil 30 prosent ekstra kalorier etter en hardøkt. Nyere forskning anser imidlertid at effekten av etterforbrenningen er noe lavere og snarere et sted mellom 6 og 15 prosent.

Uansett betyr det at dersom du har forbrent 500 kalorier på en treningsøkt, forbrenner du cirka 50 kalorier på ikke å gjøre noe som helst etterpå. Og det har de aller færreste av oss noe imot.

Det er imidlertid ikke uten interesse hvordan du forbruker 500 kalorier hvis du skal forbrenne mest mulig etterpå. Når det gjelder etterforbrenning, får du mer jo hardere du har jobbet.

Se for deg to scenarioer: ett der du løper 10 kilometer fort på cirka én time, og ett der du rolig jogger den samme distansen på cirka halvannen time. På de to turene forbrenner du omtrent like mange kalorier, for selv om den ene er mer intensiv, er du aktiv i lenger tid på den andre. Men etterforbrenningen er høyere etter den raske og mer intensive løpeturen.

Kroppen reparerer seg selv

Den vitenskapelige betegnelsen på etterforbrenning er «EPOC» (excess post-exercise oxygen consumption) som grovt oversatt betyr noe sånt som «overskytende oksygenforbruk etter trening». Og det er nettopp oksygen-forbruket som er selve nøkkelen.

Når du trener, forstyrres energibalansen i musklene. For å gjenopprette denne balansen øker kroppen oksygenopptaket for å sette fart på de restitusjonsprosessene musklene trenger. Så jo mer du forstyrrer musklene på trening, desto mer oksygen må kroppen bruke til å gjenopprette balansen, og desto høyere er etterforbrenningen.