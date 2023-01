Derfor er isbading en gave til kroppen

Har du lyst til å prøve isbading, men mangler et kaldt vann eller et hav? En kald dusj er også bra – ikke minst for å venne seg til kaldt vann – men det foreligger ikke forskning som viser at det har noen effekt på helsa. En nederlandsk undersøkelse har vist en kortvarig bedring av livskvaliteten til dem som jevnlig tok kalde dusjer, men forskjellen jevnet seg ut over tid.

Mye tyder på at en dusj ikke har samme effekt på kroppen og psyken som et bad i sjøen. Kanskje fordi vannet først treffer huden på overkroppen, der det varmes opp, slik at det er litt varmere når det renner ned langs beina. Hvis du fyller et badekar med kaldt vann, blir imidlertid kuldesjokket jevnt fordelt på hele kroppen, og derfor kan det muligens utløse noen av de samme helsegevinstene som du får når du bader i sjøen. Det er bare ikke bevist av forskning ennå.

LES OGSÅ: Kan Wim Hof-metoden gjøre deg friskere ved hjelp av kuldetrening og pusteøvelser?