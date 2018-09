Susanne Lidang - treningsreisens yogainstruktør

Susanne underviser i Hatha Yoga. På vår treningsreise på Kreta starter hun hver dag med å veilede deg gjennom en morgenøkt mens sola kommer opp av havet. Du får også muligheten til å jobbe skikkelig med for eksempel rygg, nakke og skuldrer på seminarene hennes. Susanne er opptatt av at undervisningen skal være for alle uansett nivå, og sender alle hjem med gode verktøy for å jobbe videre med yogaen hjemme.