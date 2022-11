5 fordeler: Derfor er det fint å være lav

En norsk undersøkelse fra Universitetet i Tromsø med over 25 000 deltakere, viser at jo lavere man er, jo lavere risiko for at man har hatt blodpropp i de dype venene som ofte oppstår i beina.

Funnet støttes av en annen studie fra 2015, som viste at svært høye menn (på 195–200 centimeter) hadde over 2,5 ganger høyere risiko for å få blodpropp. Det er uvisst hvorfor en del ekstra centimeter øker risikoen for blodpropp, men de norske forskerne har en teori om at det har noe med blodsirkulasjonen å gjøre.