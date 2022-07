Med så mange helsefordeler er det ikke spesielt rart at hundehold også er knyttet til lengre levetid. En stor studie ved universitetet i Uppsala som fulgte 3,4 millioner svensker over 12 år, viser at hundeeiere har 24 prosent lavere risiko for å dø for tidlig.

Den samme studien viser også at hundeiere som bor alene har 33 prosent lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer enn enslige uten hund.