Er det virkelig sunt å kjede seg?

Det var utrolig irriterende å sitte der som 10-åring og kjede vettet av seg, og så bare få høre at det var sunt. Men foreldrene dine var faktisk ganske smarte. Det mener i hvert fall Albert Gjedde, som er professor i nevrobiologi.

I hjerneforskningen snakker man om «default mode network», som er en betegnelse på det nettverket som er aktivt når vi kjeder oss. Det skjer når vi ikke trenger å forholde oss til ting som skjer her og nå, men kan synke ned i egne tanker om fortid og framtid. For det er nettopp det du gjør når du kjeder deg: Du evaluerer fortiden og planlegger framtiden.

Å kjede seg er en læringsprosess der vi gjennomgår erfaringer og planlegger å gjøre ting bedre. Derfor er din evne til å gå i default mode en betingelse for at dine framtidige utskeielser skal bli mest mulig fornuftige. Samtidig er det også når du lar tankene strømme fritt, at du får de gode ideene og blir mer kreativ og nytenkende.

Ifølge professoren finnes det imidlertid en risiko for at vi ganske enkelt glemmer å kjede oss, ettersom smarttelefoner legger beslag på så mye av vår tid og oppmerksomhet, og siden så mange har en tendens til å finne den fram så fort de har et ledig øyeblikk.Derfor er det spesielt telefonvanene dine du bør forandre på hvis du vil få tid til å kjede deg.