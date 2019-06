Bli kvitt avhengigheten

3. Noter fordeler og ulemper

Du er ofte klar over de negative konsekvensene av avhengigheten din, men de blir lett overskygget av det voldsomme suget. Derfor kan det å skrive ned fordeler og ulemper tydeliggjøre konsekvensene og de positive effektene av å slutte med misbruket. En annen metode er å sette de kort- og langsiktige konsekvensene opp mot hverandre. Det kan for eksempel virke positivt her og nå å kjøre i seg masse sukker, fordi det demper vanskelige følelser. Men på sikt gir det en følelse av å mislykkes og av at du er veik. Spør deg selv om de kortsiktige gevinstene virkelig oppveier de langsiktige.

4. Fyll tomrommet

Det er vanskelig å finne motivasjon til å bli kvitt en avhengighet hvis du føler at livet ikke gir mening uten, så legg en plan for å erstatte tomrommet. Kast deg over en ny, eller gammel, hobby, gjør avtaler med venner og ha frukt eller andre sunne alternativer klare hvis rastløsheten og kanskje suget etter noe godt melder seg.

5. Få hjelp utenfra

Hvis avhengigheten har fått skikkelig godt tak, kan det være lurt å søke hjelp utenfra for å bli kvitt den. Det finnes en rekke behandlingstilbud rundt om i landet som hjelper deg med alt fra alkoholmisbruk til spilleavhengighet og handlemani. Behandlingen foregår ofte slik at du møter til samtaler og terapi et bestemt antall ganger i måneden.