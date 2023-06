Hvis du vil lære å snakke fransk som en franskmann, bør du starte tidlig. En stor amerikansk studie viser at det er best å begynne som 10-åring hvis du vil snakke et fremmedspråk flytende.

Opp til 18-årsalderen bevarer vi en veldig sterk evne til å lære grammatikken i et nytt språk.

Kilde: Massachusetts Institute of Technology