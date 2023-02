Er depresjon arvelig?

I likhet med andre psykiske sykdommer som schizofreni og angst, har du økt risiko for å få en depresjon hvis noen i din nærmeste familie har hatt det. Det har i årevis fått forskere til å diskutere om arvelig depresjon skyldes gener eller miljø.

Ifølge Poul Videbech kan begge deler være sant. Du kan for eksempel venne deg til å reagere depressivt hvis du vokser opp med en deprimert mor eller far. Men adopsjonsstudier har også vist at barn av foreldre med depresjon fremdeles har økt risiko for å få sykdommen, selv om de har vokst opp i en fosterfamilie.