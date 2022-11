51-årige Birgitte lever med MS: «Alt har sin pris»

– En morgen sover hele høyrebeinet når jeg våkner. Da tenker jeg at dette er ikke bra. Jeg kan fremdeles gå helt normalt, men har ingen følelse i høyre hånd. Jeg må hele tiden se hva jeg foretar meg med den, for jeg kjenner ikke noe når jeg tar på ting.

Slik beskriver Birgitte Kjær (51) en av de første gangene hun kjenner tegnene på sykdommen multippel sklerose . En sykdom hun ble diagnostisert med for 12 år siden, og som hun deler med hele 13 299 andre nordmenn. Så mange som to av tre er kvinner .

Det er stor forskjell på gode og dårlige dager. Jeg må alltid hvile, og jeg sitter mye. Hvis jeg er invitert til et vennetreff, prioriterer jeg det, men etterpå blir det to dager i senga. Alt har en pris, så det handler hele tiden om å veie for og imot.

Evnen til å gå er en av de tingene MS ofte går hardt ut over. For tre år siden kunne Birgitte fremdeles løpe. I dag kan hun på en god dag gå 400 meter og på en dårlig dag bare 200 meter.

I tillegg er forskerne klar over at kjønnshormonene påvirker de immunologiske mekanismene. Kjønnsforskjellen når det gjelder hvor mange menn og kvinner som får MS, forsvinner nemlig når kvinner kommer i overgangsalderen.

– Det har vi selvfølgelig lett etter en forklaring på. Vi vet at arvematerialet ikke forandrer seg så fort, så det må være snakk om noen miljøfaktorer. Vi vet at røyking øker risikoen for MS, og kvinnene har røykt mer siden 1970-tallet. I tillegg kommer overvekt i barndommen, som kvinnene kanskje tåler dårligere. En del forskning tyder også på at færre og senere barnefødsler muligens øker risikoen for å få multippel sklerose.

Hun peker også på noen risikofaktorer for MS som våre nordiske gener trigger. Blant annet D-vitaminmangel , som er vanligere på våre breddegrader, ettersom vi får lite sol i vinterhalvåret. En annen faktor som helt sikkert øker risikoen for MS, er kyssesyken. Det vil si at man har vært utsatt for det såkalte Epstein-Barr-viruset .

– Vi skandinaver har en vevstype som øker risikoen for multippel sklerose. Det ser vi for eksempel ved at det er høyere forekomst av MS der hvor vikingene har reist og spredt genene sine.

De nordiske landene befinner seg på en kjedelig topp-10-liste over de landene i verdene med flest MS-tilfeller per innbygger, og det kan det være flere årsaker til, ifølge overlege Melinda Magyari.

Det er ikke så vanlig at man prøver så mange forskjellige preparater. En del har for mange bivirkninger, selv om de virker godt i en periode i starten, og det siste jeg prøvde førte til en alvorlig allergisk reaksjon. Det jeg går på nå er ifølge nevrologen siste sjanse – eller endestasjonen. Etterpå er det ikke mer å gjøre.

Det er nettopp muligheten for å treffe bedre med medisinen som er et av lege Melinda Magyaris store håp for framtiden, selv om de som har fått diagnosen de siste 10 årene har mye bedre prognose enn dem som ble syke for eksempelvis 20 år siden.

– Det er kommet mange forskjellige behandlinger, men vi kan fremdeles ikke forutsi hvilken behandling som vil være effektiv for den enkelte pasienten. Forhåpentlig kommer det tester og undersøkelser som kan fortelle hvem som har mest nytte av hva. Det vil gjøre det mulig å gi best mulig behandling og bremse sykdommen i mye større grad enn i dag.

Se den enkelte

For Birgitte har det vært viktig å finne sin egen vei gjennom alle preparatene som er tilgjengelige.

– Det er fantastisk at vi har medisiner, og jeg sier «ja takk» med et visst forbehold. Jeg har tatt mye mer medisiner enn jeg gjør nå, og har trappet kraftig ned. Jeg vet hva smertene er og hvorfor de er der, og fokuserer på å håndtere dem mentalt i stedet for å gå rundt i en døs av smertestillende. Jeg hadde 2½ år da jeg ikke brukte medisiner i det hele tatt, og da slapp jeg undersøkelsene på sykehuset. Det passet veldig fint for meg.

Det hender imidlertid at hun blir litt irritert over hvordan MS omtales og vinkles i media. Derfor ønsker hun at andre blir mer klar over hvor forskjellig en sykdom som multippel sklerose kan arte seg, og at vi ser at den kan være ganske invalidiserende selv om det ikke synes. Det kan være snakk om kognitive problemer, nedsatt syn, trøbbel med tarmen og med blæra, samt smerter og generelle følsomhetsforstyrrelser. Ingenting av dette er noe som synes.

– Noen får en diagnose – og to år senere sitter de permanent i rullestol. Andre jeg kjenner er syke uten at kanskje noen andre vet det. Derfor er det viktig at du ser på akkurat den personen du har overfor deg og vedkommedes unike erfaring, i stedet for å ha en forutinntatt mening om at MS er sånn eller slik. Det skulle jeg virkelig ønske.

Kilder: Melinda Magyari, overlege og ph.d., og National Library of Medicine mfl.