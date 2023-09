Er det forskjell på klima og miljø?

... et miljøproblem. Hvis man bare ser på de ikke nedbrytbare fluorstoffene som har fått økt oppmerksomhet de siste årene, utgjør de ikke i et klimaproblem i seg selv, men de er et miljøproblem når innholdet av PFAS-stoffer overskrider de fastsatte grenseverdiene. I tillegg kommer det faktum at undersøkelser av det amerikanske Environmental Protection Agency, viser at det under framstilling av PFAS-stoffer slippes ut chlordifluormethan, en drivhusgass som er cirka 5000 ganger mer potent enn CO2. Dermed er PFAS-stoffene inderekte også et miljøproblem.