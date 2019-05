8. Fyll vaskemaskinen helt

Hvis du utnytter kapasiteten til vaskemaskinen fullt ut, kan du spare både vann og strøm. Det samme gjelder oppvaskmaskinen. For begge maskinene er det dessuten en del å vinne på å bruke kort- og økoprogrammer som vasker på lavere temperatur. Vasker du klær i kaldere vann, krever det imidlertid at du bruker et spesialvaskemiddel som fjerner fett og smuss ved lave temperaturer. Og ta en titt: Hvis klærne egentlig ikke er skitne, kan du kanskje nøye deg med å henge dem ute i frisk luft. Men er de sølete og fulle av bakterier, må de kokevaskes.

9. Ikke overdriv mengden vaskemidler

Klærne og omgivelsene dine blir ikke nødvendigvis renere av at du er raus med såpa. Tvert imot risikerer du at såperester fester seg på overflater og i stoffer. Så følg alltid anvisningen på rengjøringsmidlene. Ved å dosere riktig skåner du både miljøet og lommeboka, samtidig som resultatet blir mye bedre. Se etter rengjøringsmidler med miljømerking, som Svanen eller EU-blomsten, som garanterer at produktet er blant de mest miljøvennlige på markedet. Prøv for eksempel serien «Klar» fra Orkla (klardag.no) og norske C soaps (csoaps.com).

10. Ha din egen faste kopp på jobben

Mange arbeidsplasser har engangsservise stående ved kaffemaskiner og vannautomater. Men hvis du bruker et eller flere engangskrus hver dag, blir det ganske mange i løpet av et helt år. Ta heller med deg en kopp hjemmefra som du kan vaske om og om igjen, og innfør gjerne en regel om at du ikke skal bruke engangsservise når du har tilgang til både en vask, oppvaskbørste og oppvaskmiddel.