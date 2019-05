Du kan fint avbryte antibiotika-kuren før tiden

Når du som pasient faktisk har behov for antibiotika, bør du selvfølgelig få det, men det er viktig at legen skriver ut riktig dose. Hvis du får en unødvendig stor dose eller en altfor langvarig kur, resulterer det i et overforbruk som også øker risikoen for at bakteriene utvikler resistens.

Hvis legen i stedet skriver ut en for liten eller for kortvarig dose, får heller ikke antibiotikaen noen mulighet til å gjøre deg frisk, og da er behandlingen helt bortkastet.

Siden ganske nylig er den rådende anbefalingen at du godt kan avbryte en antibiotikakur hvis symptomene er borte, selv om du ikke har tatt alle pillene på brettet.

Britiske leger og mikrobiologer fra blant annet University of Oxford og de britiske helsemyndighetene, NHS, kom i 2017 med rådet på bakgrunn av de seneste års erfaringer og forskning fra hele verden. Både blant leger og pasienter har regelen ellers vært at man alltid skal ta hele kuren, men ifølge mikrobiolog Martin Llewelyn, som står i spissen for den nye anbefalingen, finnes det ikke noe vitenskapelig belegg for at det er noe poeng.

Mange andre leger er enige og påpeker at selv om det fremdeles er igjen noen bakterier etter den avkortede kuren, kan kroppens eget immunsystem i de fleste tilfeller lett få bukt med dem. Det gjelder imidlertid ikke de som er kronisk syke eller av annen grunn har et svekket immunforsvar fra før av. De bør for sikkerhets skyld overlate til antibiotikaen å gjøre ferdig jobben.