Slik oppdager du lungebetennelse

Når bør man gå til legen?

Har du feber over 38 grader, sliter med (grønt eller gulaktig) slim du hoster opp og ikke får sove om natta, så er det lurt å gå til legen. Det er imidlertid ingen grunn til å gå til legen hvis du bare er plaget av hosting. Hoste kan nemlig også være tegn på bronkitt, en mildere form for infeksjon i bronkiene, uten at lungeblærene er involvert. Det er en tilstand som vanligvis går over uten antibiotika. Varer hosten i ukevis, bør du kontakte legen for å utelukke annen sykdom.

Dersom du har fått antibiotika, bør du kontakte legen hvis du fortsatt har høy feber i tre dager etter at antibiotikabehandlingen startet. Visse bakterier er nemlig resistente overfor antibiotika, og derfor kan det hende du må få andre medisiner.

Hvordan stilles diagnosen?

Legen kan få mistanke om lungebetennelse ved å lytte på deg med stetoskop, og kan eventuelt supplere med blodprøver eller røntgenbilde for å være sikker på diagnosen. Hoster du grønt eller gulaktig slim opp fra lungene, kan legen også måle bakterieveksten i slimet. Er det høyt nok vil du som regel få en antibiotikakur.