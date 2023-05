Parkinson-pasient: «Trening holder sykdommen i sjakk»

En morgen for sju år siden sto Dorthe Nakskov og pusset tenner, da det plutselig gikk opp for henne at hun trolig hadde parkinson.

– Jeg hadde hatt forskjellige symptomer, men ennå ikke lagt sammen to og to. Det var vanskelig å pusse med sirkelbevegelser slik jeg pleide, og så slo det meg at dette hadde jeg sett før. Pappa fikk nemlig parkinson da jeg var i tenårene, og han hadde de samme symptomene. Plutselig sto det klart for meg at det kunne være det som feilte meg.

I tillegg til utfordringer med finmotorikken, hadde Dorthe opplevd uro i høyre side av kroppen, og en følelse av at det trakk i armen. Det ene beinet føltes også rart. Hun slet ofte med forstoppelse, og om natta hadde hun fryktelige mareritt. Alt sammen kjente tegn på parkinson.