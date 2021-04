Fem tips: Slik unngår du smerter på hjemmekontoret

Ryggen verker, skuldrene sniker seg oppunder ørene og en spenningshodepine kribler oppover nakken og legger seg som et stramt bånd rundt panna. Det er ikke alltid så lett å jobbe fra hjemmekontoret. De ergonomisk korrekte kontorstolene, og heve- og senkebordene fra kontoret er i mange tilfeller byttet ut med harde spisestoler, og bord som enten er for høye eller for lave.

Resultat? Ømme kropper og risiko for kroniske skader på rygg og nakke. Men det er det heldigvis råd for!

Med noen få endringer på hjemmekontoret kan du bli kvitt smertene, og slippe unna en verkende kropp. Fysioterapeut og klinikkeier af FysioDanmark Herlev, Nicklas Rassing, gir sine beste råd for å unngå de negative konsekvensene av å jobbe på hjemmekontor.





1. Pass på hvor du sitter

Selv om det er deilig å sitte i sola, er det ikke så lurt i en arbeidssituasjon. Sitter du et sted hvor du får solstråler inn på skjermen, har mange nemlig en tendens til å knipe sammen øynene for å se hva som står på skjermen. Sitter du og myser og kniper med øynene en hel dag, så spenner du masse muskler unødvendig. Det kan gjøre at du får den klassiske spenningshodepinen som mange sliter med.





Slik gjør du:

Sett deg vekk fra vinduene, slik at du verken får sol inn på skjermen eller i ansiktet. Da får øynene slappet bedre av, og det er mindre sjanse for at du strammer nakke og ansikt.





2. Én skjerm er bedre enn to

Selv om det kan være greit å ha to skjermer til pc-en, så er det ikke så lurt rent ergonomisk. Ofte sitter vi da i ro med kroppen og ser fra den ene til den andre siden hele dagen. Gjør vi dette over lengre tid, gir det masse spenninger i nakken, noe som kan framkalle smerter.

Slik gjør du:

Nøy deg med en skjerm, og sørg for at den er plassert riktig. Sett deg med rak rygg foran skjermen. Når du ser rett fram, skal øynene hvile på overkanten av skjermen. Slik unngår du spenninger i nakken. Sitter du med en bærbar pc, kan du med fordel plassere noen bøker eller noe annet under, slik at skjermen kommer opp i riktig høyde.