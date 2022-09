8 råd for å holde tett på trening

Heldigvis er det en del du kan prøve før du tyr til hjelpemidler og eventuelt profesjonell behandling. Følg disse rådene og se om du ikke klarer å ta tilbake litt av kontrollen, slik at du kan konsentrere deg om å trene i stedet for å være redd for å bli våt i trusa.

Det er ikke det spor morsomt når det lekker urin når du trener. Det kan ødelegge treningsgleden helt når du ikke klarer å tenke på noe annet enn om du skal klare å holde deg. For ikke å snakke om hvor redd du kanskje er for at andre skal oppdage ditt lille – eller kanskje store – problem.

1. Sørg for gode dovaner Sørg for å tømme blæra ordentlig. Ikke press, men slapp av når du tisser. Reis og sett deg et par ganger underveis.

– Det kan komme som et stort sjokk at man ikke klarer å holde seg. Dessverre fører det ofte til at kvinner slutter å trene, sier fysioterapeut Ulla Due. I jobben sin på et sykehus møter hun mange kvinner som har en bekkenbunn som ikke takler presset ovenfra, slik at de trenger hjelp til å holde på vannet. Når de kommer, er de så plaget at de enten bare trener minimalt eller har sluttet helt.

Forestill deg at du stå midt i salen på en gruppetime på treningssenteret. Du følger instruktørens bevegelser og alt går fint helt til du skal gjøre knebøy med en vektstang over skuldrene. Idet du bøyer knærne, blir trusa våt. Det er ikke bare snakk om en dråpe, men om en pinlig urinflekk. «Synes det? Tenk om det lukter!» fyker gjennom hodet ditt.

– Det stemme at mange sliter med inkontinens på trening, men i stedet for å droppe trening, burde de heller få hjelp til å løse problemet, for fordelene ved mosjon oppveier ulempene, sier Due.

En undersøkelse av 5000 kvinner fra 2005 viser at hver sjuende kvinne opplever inkontinens ved fysisk aktivitet, og at omtrent hver tredje med moderat inkontinens opplever det som en treningsbarriere. For dem med alvorlig inkontinens er det så mange som tre–fire som helt lar være å trene.

Trening er nemlig helt avgjørende for helsa. Hvis du følger det offisielle rådet om å bevege deg i 30 minutter hver dag og få opp pulsen minst to ganger i uka, gjør du kroppen din og helsa en stor tjeneste. Trening styrker skjelettet, bedrer kondisjonen og forebygger overvekt og livsstilssykdommer. Dessuten er mosjon bra for psyken. Det betyr med andre ord at du risikerer å invitere et nytt problem inn i livet ditt, nemlig dårligere helse, dersom utsikten til våt truse fører til at du avlyser den planlagte løpeturen.

– Det viktigste er at du fortsetter å trene. Søk hjelp for å få god veiledning om hvilken behandling som skal til for at du skal føle deg trygg på trening igjen, råder fysioterapeuten.

Bryt tabuet

Den gode nyheten er at de aller fleste kan bli kvitt inkontinensen. Og nei, det behøver verken å bety årelange opptreningsprogrammer eller operasjon, som de færreste trenger. Det krever imidlertid at vi kvinner blir mer oppmerksomme på at vi i det hele tatt har en bekkenbunn, og at vi bruker disse musklene aktivt i utsatte situasjoner, for eksempel på trening. Vi bør fokusere mer på de viktige musklene som strammer rundt urinrør, skjede og endetarm. At vi ikke gjør det allerede, skyldes at inkontinens fremdeles er et stort tabu.

– Det er overhodet ingen grunn til å skamme seg over inkontinens. Du er langt fra den neste som sliter, så snakk om det og finn en løsning. Det er bortkastet tid bare å sitte der og ikke gjøre noe med det, sier Ulla Due.