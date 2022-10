Er du over 50 år og kan uten problemer stå på ett bein i mer enn 10 sekunder? Gratulerer! Da er du blant dem som har lavest risiko for å dø før tiden.

Det viser en studie som startet allerede i 1994 og som nylig ble avsluttet.

Her deltok 1702 personer i alderen 51–75 år, som skulle gjennomføre en ettbeinstest der de skulle prøve å holde balansen i 10 sekunder eller mer uten å støtte seg til noe.

Omtrent hver femte deltaker strøk på testen.

Fra 2008 til 2020 fulgte en forskergruppe opp personene, og slo fast at cirka sju prosent hadde dødd i den mellomliggende perioden. Majoriteten av dem hadde ikke bestått ettbeinstesten.

Selv etter å ha tatt høyde for faktorer som kjønn, alder og genetiske sykdommer, var risikoen for å dø før det hadde gått 10 år, hele 84 prosent høyere for dem som ikke klarte å holde balansen på ett bein.

Leger bør teste balansen

Ifølge forskerne tyder resultatene av studien på at de som har problemer med å stå på ett bein, også har langt større risiko for å slite med flere ting enn dårlig balanse.

Derfor anbefaler de også at balansetesten i framtiden blir en obligatorisk del av helsesjekken for eldre mennesker.