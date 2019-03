34. Utfordre musklene

Når du løfter tunge vekter eller løper litt fortere enn du pleier, blir skjelettet sterkere, blodsirkulasjonen øker og hvilepulsen synker. Alt dette kan resultere i færre smerter i muskler og ledd, samt i flere gode leveår.

Vil du utfordre musklene dine? Her finner du mange styrketreningsprogrammer som setter musklene på prøve.

35. Gjør noe du liker

Gå inn for å leve livet slik du innerst inne vil at det skal være. Når du har med deg hjertet i det du gjør, vil du i større grad føle at det er en mening med tilværelsen og at du lever mer i henhold til verdiene dine. Begge deler styrker selvfølelsen.

Sjekk om jobben gjør deg deprimert.

36. Gå til tannlegen med jevne mellomrom

Tennene trenger regelmessig tilsyn, slik at eventuelle tannsykdommer kan oppdages og bli behandlet i tide. Hvor ofte avhenger blant annet av munnhygienen. For de fleste som har noenlunde gode rutiner, vil det være nok å gå til tannlegen én gang i året.

37. Kjøp helst norsk frukt og grønt

Frukter og grønnsaker som er dyrket i Norge, inneholder gjennomgående mindre sprøytemiddelrester enn importerte varer. En undersøkelse som Mattilsynet har gjennomført, viser at det står verst til med varer som ikke kommer fra Norge og EU. Vil du være mest mulig sikker, så kjøp økologisk frukt og grønt.

38. Ikke dusj for lenge (i varmt vann)

Står du for lenge under de varme strålene, kan det tørke ut huden. Og jo tørrere huden er, jo større risiko for at du skal slite med svie, kløe og eksem. Da er det mye bedre å ta en iskald dusj eller hoppe i havet. Det kalde vannet styrker blant annet immunforsvaret og blodomløpet.

Vet du hvordan dusjen blir helt perfekt? Sjekk her.

39. Spar på saltet

For mye salt kan over tid føre til høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og magekreft. Så begrens saltinntaket til fem–seks gram per dag. Det tilsvarer én snau teskje. Du kan redusere saltinntaket ved blant annet å satse på nøkkelhullsmerkede matvarer, ettersom etiketten stiller krav til saltinnholdet.

40. Tren pusten

Bruk to minutter hver dag på å øve deg på å gjøre utpusten lengre enn innpusten. Ved å forlenge utåndingen senker du tempoet på pusterytmen og unngår å trekke inn for mye luft. Det fører blant annet til lavere blodtrykk og reduserer følelsen av stress i kroppen.

Finn roen når du er stresset: