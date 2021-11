Snorkelyden skyldes at vev i nese og svelg vibrerer. Søvnen gjør nemlig at muskulaturen i svelget slapper av, slik at passasjen lufta skal passere gjennom blir trang. Når du trekker pusten, klapper området helt sammen og stopper luftgjennomstrømningen. Lett til moderat snorking er ganske ufarlig. Men hvis du snorker sånn at det oppstår lengre perioder med pustestans, bør du bli undersøkt for søvnapné hos en øre–nese–halslege eller på et søvnlaboratorium.

For å redusere snorkingen gjelder det å holde svelget mest mulig åpent. Før du tyr til ulike hjelpemidler, kan du selv gjøre en innsats ved å: