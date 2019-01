I FORM anbefaler:

Få kontroll på søvnen med Active Fit Tracker

Få aktivitetsmåler med søvnanalyse til rabattpris

Skritteller – som teller alle skrittene – hele dagen

– som teller alle skrittene – hele dagen Pulsmåler – sjekker og husker pulsen døgnet rundt.

– sjekker og husker pulsen døgnet rundt. Kalorieteller – regner fortløpende ut hvor mange kalorier du har forbrent på de aktivitetene du har gjort.

– regner fortløpende ut hvor mange kalorier du har forbrent på de aktivitetene du har gjort. Varslinger – måleren vibrerer diskré når du får en oppringnng, SMS eller varsel på telefonen.

– måleren vibrerer diskré når du får en oppringnng, SMS eller varsel på telefonen. Inaktivitetsalarm – måleren kan stilles inn slik at den vibrerer når du har sittet for lenge.

– måleren kan stilles inn slik at den vibrerer når du har sittet for lenge. Klokke – vanlig klokke med alarmfunksjon – i enkelt og feminint design og behagelig å ha på.

VIDEO: Se din nye Active Fit Tracker med skritteller i aksjon:

Selv om vi vet at god nattesøvn har mye å si for helsa og energinivået, så er det mange av oss som ikke har helt kontroll på om vi sover godt - og lenge nok - om natta.Og er kvaliteten på søvnen ok? Med aktivitetsmåleren Active Fit Tracker kan du få full oversikt over søvnen.Måleren registrerer hele natta hvor dypt eller hvor urolig du sover. Og den registrerer alt - i motsetning til for eksempel de søvnappene du får til mobilen, som må ligge under hodeputa hele natta for å følge med på søvnen.Måleren synkroniserer trådløst med appen på på telefonen, og der får du en totalt oversikt over søvnen.Akkurat nå får du aktivitetsmåleren Active Fit Tracker sammen med ditt nye I FORM-abonnement. I tillegg til å holde styr på søvnen, har måleren blant annet også disse funksjonene:har en verdi på 700 kr. Men du kan få den til sterkt nedsatt pris sammen med hele 4 numre av Norges beste helsemagasin, I FORM, for bare 149 kr. + 59,50 kr. i porto. Du sparer i alt 958 kr.!