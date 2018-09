Bli kvitt bananfluene i fruktskåla

Selv om både fluene og eggene er harmløse og ikke utgjør noen som helst smittefare for oss mennesker, kan de drive oss til vanvidd om sommeren, da det er høysesong for de bitte små, svirrende insektene.

Hvor kommer bananfluer fra?

Dette kommer nok som et sjokk, men du bor antakeligvis side om side med bananfluene. De er bare så små at du ikke merker dem før de har vokst seg store og svermer over fruktskåla.

Bananfluer har ekstremt god luktesans og evnen til å snike seg inn gjennom vinduer og sprekker, slik at de får tak i godsakene du har i hjemmet. Bananfluene tiltrekkes av råtten (gjærende) frukt og grønt, matrester, vinrester og sure vaskekluter. Men de kan også skjule seg i potteplantene, der de mesker seg med råtne blader.

Når bananfluene har funnet seg til rette, så legger de egg. Og i løpet av den forholdsvis korte levetiden, rekker de å legge opptil 200 egg. Larvene som kommer ut av eggene, lever av gjærcellene i for eksempel råtten frukt.





Fire tips for å bli kvitt bananfluer

Du kan ta knekken på dem ved å fjerne livrettene deres og ved å lokke dem i en felle – se nedenfor.