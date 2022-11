Måtte du sjekke om teksten i pilene stemte?

Du er ikke alene. Noen får en hjerneskade som gjør at de ikke klarer å skille mellom høyre og venstre, men denne problematikken utfordrer mange andre også.

Noen er gode i fotball, mens andre snubler i ballen. Noen er fødte veivisere, mens andre går seg vill på vei til butikken.

I likhet med alle andre hjernefunksjoner, er det å kunne forskjell på høyre og venstre også en evne – eller mangel på evne – som er nedarvet.

Så hvis moren din for eksempel tar til venstre i et veikryss når GPS-en sier at hun skal ta til høyre, er det økt sannsynlighet for at du selv sliter med det samme.

Noen blir aldri gode på høyre og venstre, men de aller fleste kan trene opp hjernen til å bli bedre på det. Jo mer du bruker hjernen til en bestemt ting, jo flinkere blir du nemlig til å gjøre det.