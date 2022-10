7 tips som holder hjernen pigg

Fundamentet må være i orden for at hjernen skal trives, så tenk gjennom hvor mye energi den får. Næringsrik mat kan bidra til et høyt kognitivt nivå og muligens redusere risikoen for demens, viser forskning. God hjernemat inneholder omega-3, jern, C-vitamin og aminosyrer, og kan være ting som brokkoli, nøtter, mørke bær, spinat, tomater, bananer, egg og fet fisk.