Anette fikk kreft: «Jeg følte at jeg stjal barndommen fra barna mine.»

– Så sa legen: «Du har dessverre fått kreft.» Han sa også at sykdommen var blitt oppdaget tidlig, men at det var snakk om en svært aggressiv form for brystkreft. En voldsom opplevelse.

Like før hadde hun oppdaget en kul i brystet. Legen hennes reagerte raskt og sendte henne først til røntgen og deretter til biopsi. Nå var hele familien – mamma Anette, pappa Morten og de to døtrene på 10 og 13 år – på vei til en uke på hytta i vinterferien. Det var bare ett stopp på veien: sykehuset hvor Anette skulle få resultatet av prøvene.

En ting var at rollefordelingen ble forskjøvet i familien. Noe annet som ble viktig, var å finne et naturlig nivå for hvor mye og hvor inngående de skulle snakke om sykdommen. Det gikk fort opp for Anette at familien hennes ikke levde helt opp til det nivået for samtaler som de ble rådet til av leger og Kreftforeningen. De følte verken at kreftene eller behovet var til stede for å sette seg i ring og legge alle følelsene på bordet.

– Vanligvis er man to, og så er du plutselig helt alene. Du prøver å skåne den andre ved å ta deg av alt, men det gjorde at Anette følte seg forbigått. Læringen ved det er at selv om man ligger på sofaen og raller, vil man gjerne bli inkludert, sier han.

Det kan godt hende at hun var fysisk til stede, men etter hvert som kreftene ble færre, ble hun delvis kjørt ut på et sidespor. Det erkjenner Morten i ettertid.

Familien kom hjem fra hytta, og datoen for første cellegiftkur nærmet seg. Så gikk ting mer eller mindre av seg selv. At den harde giften virkelig tok livet av kreftcellene, både syntes og kjentes på Anettes kropp. Hun var konstant kvalm og fikk sår i munnen. Ansiktet hovnet opp og huden ble hvit som et laken. Alt håret forsvant – også øyebrynene. Og neglene.

– Jeg gråt ikke – det var et større sjokk for alle andre. Jeg har et skuffesystem hvor jeg legger tankene i en skuff som jeg smekker igjen. Jeg kunne uansett ikke gjøre noe. Som en sykepleier sa til meg: «Du er en tøff type. Det kommer til å hjelpe deg.»

Når kreft rammer familien, er det ikke bare sykdommen og de barske følgene man må forholde seg til. De voksne må også tenke gjennom hvordan man skal snakke om det som skjer og være der for hverandre når alt er et følelsesmessig kaos. Anette tok nyheten på sin egen måte.

Stor åpenhet – få dype samtaler

På direkte spørsmål om jentene hadde det greit, svarte de «ja», men foreldrene konstaterte at barna i perioder nesten ikke var hjemme, men søkte seg til venninnene sine.

– Den ene datteren min orket ganske ikke å se meg, og jeg fikk dårlig samvittighet for at de måtte se moren sin på den måten. Det føltes som om jeg stjal litt av barndommen og naiviteten deres, forteller Anette.

Etter en samtale med en kreftrådgiver, hvor døtrene ikke hørte spesielt godt etter, fant hun og Morten ut at de måtte håndtere alle følelsene på sin egen måte.

– Jentene måtte få slippe å bli konfrontert med sykdomsprat hele tiden. I stedet var jeg helt åpen om hvordan jeg hadde det og for eksempel om hvor trøtt og sliten jeg var. Og vi kunne fleipe med at det i hvert fall ikke var mitt hår som lå i vasken på badet. Men når det gjaldt mer alvorlige samtaler, merket jeg når det var riktig og feil. Det du føler er sikkert riktig – det er du som kjenner barna dine best. Hvis jeg skulle ha fulgt alle rådene i brosjyrene, er jeg redd for at jeg ville ha presset dem for mye, sier Anette.

Heller ikke Anette og Morten dvelte noe særlig ved de dype samtalene. Anette begynte å jobbe for å holde mest mulig fast ved hverdagen, og Morten var travelt opptatt av å få ting til å fungere med innkjøp, matlaging, transport og så videre. Begge prøvde så godt de kunne å fokusere mest mulig på tilfriskning og minst mulig på sykdom.

– Selvfølgelig var vi redde begge to, og det syntes godt på ansiktene våres. Men sa jeg det høyt? Nei. Det var det ikke rom for. Det var bare rom for å følge opp behandlingen, konstaterer Morten.

I stedet for å prate så mye, lå de ofte i sofaen og så på film, og familien spiste middag sammen hver dag. De tok én dag om gangen. Etter seks måneder hvor «livet gikk i stå» som de sier, ble Anette omsider erklært kreftfri.