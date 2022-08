«Jeg har kjent venninnen min siden vi var sju år og begge hadde lange, tynne fletter. Da vi var i 20-årene og levde singellivet, bodde vi sammen og dro på ferier sammen. Så fikk vi barn og måtte nøye oss med sporadiske kaféturer. For noen år siden foreslo hun at vi skulle begynne å legge til side penger til den dagen vi får mer tid til venninne- opplevelser. Hun opprettet en felles sparekonto som vi har overført 300 kroner til hver måned siden. Selvfølgelig gleder jeg meg veldig til å utforske New York eller Paris sammen med henne en dag, men jeg blir minst like glad av å vite at jeg har en venninne som viser så tydelig at hun bokstavelig talt er villig til å investere i vennskapet vårt.»

Helle (50)